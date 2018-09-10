Платники Тернопільщини за 8 місяців перерахували до Зведеного бюджету 3,8 мільярдів гривень

Надходження до державного бюджету за вісім місяців цього року сягнули 1 млрд 638 млн гривень.

Платники Тернопільщини за січень-серпень перерахували до Зведеного бюджету 3,8 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, надходження до державного бюджету за вісім місяців цього року сягнули 1 млрд 638 млн гривень. Порівняно з минулорічним періодом надходження зросли на 415,2 млн грн або у 1,3 рази. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 704,4 млн грн податку на додану вартість, 199,6 млн грн податку на прибуток, 27,3 млн грн акцизного податку.

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Місцеві бюджети з початку року отримали 2 млрд 243 млн грн, що на 130,2 млн грн більше від очікуваного. Порівняно з січнем-серпнем минулого року забезпечено приріст коштів на 453,7 млн грн або на 25,3%. Зокрема, сплачено 1 млрд 480 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 347,8 млн грн єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, 71,2 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Зокрема, у серпні платники Тернопільщини забезпечили до зведеного бюджету 628,2 млн грн платежів, що на 149 млн грн або на 31,1% більше, ніж торік. Прогнозні показники з надходжень до державного бюджету забезпечено на 143% і фактичні надходження становлять 289,4 млн грн, що на 93 млн грн або 47,4% більше, ніж за торішній відповідний період. Місцеві скарбниці у серпні у своє розпорядження отримали 338,8 млн грн, що на 19,3 млн грн більше від очікуваного.