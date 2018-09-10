На Тернопільщині затримали чоловіка, який викрав гроші з скриньки для пожертв

Крадену готівку в нього вилучили. Розпочато кримінальне провадження за ст. 185 ч.2 ККУ (крадіжка, вчинена повторно).

На Тернопільщині затримали чоловіка, який викрав гроші з каплички.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про крадіжку грошей надійшло до працівників Гусятинського відділення поліції від мешканки райцентру. Жінка помітила, що з скриньки зникли пожертви прихожан.

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Поліцейські встановили, що до протиправного діяння причетний 36-річний місцевий житель, який вже був судимий за майнові злочини.

Крадену готівку в нього вилучили. Розпочато кримінальне провадження за ст. 185 ч.2 ККУ (крадіжка, вчинена повторно).