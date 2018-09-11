На Тернопільщині водій сміттєвоза загинув під колесами власної ж службової вантажівки

Чоловік намагався заскочити у салон сміттєвоза, щоб зупинити його, однак натомість потрапив під колеса транспортного засобу.

На Тернопільщині вантажівка смертельно травмувала водія, який вийшов з неї.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП зі смертельним наслідком сталася учора 10 вересня в центрі Бучача. За попередніми даними, сміттєвоз раптово покотився та смертельно травмував 54-річного чоловіка, який працював водієм у місцевому комбінаті комунальних підприємств

Читайте такожУ Болгарії перекинувся автобус з туристами, 15 осіб загинули

Чоловік намагався ще заскочити у салон сміттєвоза, щоб зупинити його, однак натомість потрапив під колеса транспортного засобу. Сміттєвоз, проїхавши декілька метрів, в’їхав у дерево. На щастя, більше ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).