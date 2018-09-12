На Тернопільщині платникам податків за 8 місяців повернули 282 мільйонів гривень ПДВ

За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 3 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

На Тернопільщині платникам податків у січні-серпні повернули 250 млн грн ПДВ.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом з початку року 86 представників бізнесу області заявили бюджетне відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок на суму 282 млн грн.

За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 3 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість (за відповідний період минулого року 0,2 млн грн).

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Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 41 млн гривень, з них 31 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 10 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду. Станом на початок минулорічного вересня невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок становив 49 млн грн.