У Тернополі 16-23 вереcня відбудеться XVI Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» (програма)

На фестивалі також присуджуватимуть нагороди кращим театралам.

16-23 вересня у Тернополі відбудеться XVI Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют».

Як повідомили УНІАН організатори фесту, участь у ньому візьмуть три театри зі Львова, трупи з Києва, Хмельницького, Луцька, Коломиї та Чернівців.

Вперше в програмі не буде вистави від Тернопільського обласного драмтеатру.

У програмі глядача очікують найрізноманітніші жанри..

«Найбільше глядач іде на комедію. Але ми хотіли, щоб наші глядачі побачили різнопланову афішу, тому на фестивалі буде трагедія, драма, легенда, сучасна, класична та сюрреалістична комедія. У репертуарі “Тернопільських театральних вечорів. Дебют” будуть роботи як знаних режисерів з вагомим досвідом, так і зовсім молодих митців, які поки що шукають себе в драматургії», – зазначив один з організаторів фестивалю, головний режисер Тернопільського драмтеатру Олег Мосійчук.

На фестивалі присуджуватимуть нагороди за найкращу режисуру, найкращу акторську роботу першого і другого плану, за найкращий сценічний ансамбль, за найкращу сценографію, музичне оформлення, пластику, за високу акторську майстерність і вірність професії.

Очолить журі народний артист України Федір Стригун.

Програма фестивалю

16 вересня. Львівський академічний театр імені Леся Курбаса. «Ножі в курях, або Спадок Мірошника»

(трагедія). Д. Гарровер.

17 вересня. Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я». «Кафе Республіка» (політичний детектив). Б. Гнатюк

18 вересня. Хмельницький академічний обласний музично-драматичний театр ім. М. Старицького.

«Скупий» (комедія). Ж.-Б. Мольєр

19 вересня. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка. «Жінки – це ще ті бестії» (комедія). М. Камолетті

20 вересня. Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича. «У неділю рано зілля копала» (драматична легенда). За мотивами твору О. Кобилянської.

21 вересня. Молодий драматичний театр (м. Чернівці). «Одруження» (комедія). М. Гоголь

22 вересня. Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (м. Львів). «Джалапіта» (сюрреалістична комедія). Е. Андієвська

23 вересня. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької.

«Марія Заньковецька». (драма). І. Рябокляч.