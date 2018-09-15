44-а окрема артбригада, яка дислокується на Тернопільщині, відзначила 4-річчя (фото)

Воїнів привітали голова ОДА Степан Барна, керівництво бригади та командування Збройних сил України, волонтери, бойові побратими.

44-а окрема артбригада, яка дислокується на Тернопільщині, відзначила 4-річчя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з нагоди свята сьогодні артилеристів відзначили державними нагородами, грамотами та подяками обласної адміністрації, обласної ради, міської ради, 44-ої бригади.

Воїнів привітали голова ОДА Степан Барна, керівництво бригади та командування Збройних сил України, волонтери, бойові побратими.

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Барна під час виступу нагадав, що у 2013 році на території Тернопільської області було знищено останнє боєздатне військове з'єднання. А 2014-ий рік, який ознаменувався Революцією Гідності і війною з російським агресором, спричинив відновлення тернопільської артбригади.

«Це стало можливими завдяки ініціативі Президента України Петра Порошенка. Нам приємно констатувати, що понад 5 тис. військовослужбовців у складі нашої артбригади захищали і захищають країну на сході. Сьогодні ми робимо спільні кроки для того, щоб 44-та бригада була не тільки боєздатною, а й щоб почувалися комфортно солдати. Тому зараз на Тернопільщині триває будівництво семи гуртожитків для понад 300 військовослужбовців. І я сподіваюся також, що відновлення військових частин в Теребовлі, Тернополі та Чорткові дасть перспективу розвитку і Збройних сил України, і збільшить кількість бажаючих служити в армії», – зазначив голова ОДА.