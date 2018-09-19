У Тернополі викрили п’яного водія з підробленими документами на автомобіль (фото)

Під час спілкування з 45-річним водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

У Тернополі викрили п’яного водія із підробленими документами на автомобіль.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора опівдні на вул. Привокзальній поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів інспектори виявили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має явні ознаки підробки. При перевірці по базі даних поліцейські встановили невідповідність VIN-коду.

Також під час спілкування з 45-річним водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві пройти тест на визначення ступеню сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі, він відмовився у присутності двох свідків.

На водія складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП ("керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції").

Також патрульні викликали слідчо-оперативну групу.