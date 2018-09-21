У Тернополі внаслідок ДТП пошкоджено 4 автомобілі (фото)

Поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Toyota, виїжджаючи з автозаправної станції, не надав переваги в русі водію Daewoo Lanos, через що і допустив зіткнення.

У Тернополі внаслідок ДТП пошкоджено 4 автомобілі. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора 20 вересня близько 10 год на вул. С. Будного трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох транспортних засобів. Поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Toyota, виїжджаючи з автозаправної станції, не надав переваги в русі водію Daewoo Lanos, через що і допустив зіткнення. Від удару автомобіль Toyota відкинуло на припарковані транспортні засоби Skoda Fabia та Mercedes, які отримали механічні пошкодження. Під час дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Toyota та водій Daewoo Lanos отримали легкі тілесні ушкодження. На місце події викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала потерпілих до лікувального закладу. Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група.

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