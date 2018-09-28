У січні-серпні на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій зменшилась в 4,9 рази

Середній розмір призначеної субсидії зменшився порівняно з серпнем 2017 року на 23,1% і становив 104,9 грн.

У січні-серпні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій зменшилась в 4,9 рази до 48 тис. 123 господарств.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, з них у міських поселеннях субсидія надавалась 19 тис. 994 господарствам, у сільській місцевості – 28 тис. 129.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-серпні 2018р. становила 15 млн 495 тис.грн (у міських поселеннях – 7,63 млн грн, у сільській місцевості – 7,86 млн грн). Для прикладу, у січні–серпні 2017р. – 118,6 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в серпні 2018 р. зменшився порівняно з серпнем 2017р. на 23,1% (на 31,5 грн) і становив 104,9 грн.

Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають ці послуги, на кінець серпня 2018р. становила 291 млн 46 тис. грн.

У липні 2018 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг У серпні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 43498 домогосподарств, що становило 12,3% від загальної кількості домогосподарств області.

Упродовж січня–серпня 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 127207 домогосподарств, що на 40,9% (на 88087 домогосподарств) менше, ніж у січні–серпні 2017р. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 40,6%, у сільській місцевості – 59,4%.