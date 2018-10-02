На Тернопільщині розшукують безвісти зниклого чоловіка (фото)
13:27, 02 жовтня 2018Тернопіль
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Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло 1 жовтня. Як зазначив заявник, його батько вийшов з дому та не повернувся.
На Тернопільщині розшукують безвісти зниклого чоловіка.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, правоохоронці Борщівського відділення поліції розшукують мешканця села Шупарка Петра Адамчука 1973 року народження.
Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло 1 жовтня. Як зазначив заявник, його батько вийшов з дому та не повернувся. Місце знаходження чоловіка невідоме.
Зниклий був одягнений в синю футболку та чорні штани.
Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Борщові (03541) 2-11-45 або на лінію «102».
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