На Тернопільщині у 25-метровому колодязі знайшли мертвою пенсіонерку

На її тілі слідів насильницької смерті не виявили.

На Тернопільщині у колодязі втонула 56-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещастя трапилося 3 жовтня близько 10 год на хуторі Фещуки Кременецького району.

Читайте такожНа Тернопільщині після падіння у колодязь загинув чоловік

В колодязі глибиною 25 м виявили тіло місцевої мешканки.

Загиблу рятувальники витягнули на поверхню. На її тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Що сталося з жінкою встановить слідство. За попередньою інформацією, пенсіонерка мала проблеми зі здоров’ям, перебувала на обліку у психіатра.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.