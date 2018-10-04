На Тернопільщині у 25-метровому колодязі знайшли мертвою пенсіонерку

11:15, 04 жовтня 2018
Тернопіль
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Загиблу рятувальники витягнули на поверхню / фото timenews.in.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещастя трапилося 3 жовтня близько 10 год на хуторі Фещуки Кременецького району.

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В колодязі глибиною 25 м виявили тіло місцевої мешканки.

Загиблу рятувальники витягнули на поверхню. На її тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Що сталося з жінкою встановить слідство. За попередньою інформацією, пенсіонерка мала проблеми зі здоров’ям, перебувала на обліку у психіатра.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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