У Тернополі встановили 15 нових камер на дорогах
11:59, 04 жовтня 2018Тернопіль
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freegreatpicture.com
У Тернополі встановили 15 нових камер відео нагляду з автоматичним розпізнаванням номерних знаків автомобілів.
Як повідомили УНІАН в у КП «Тернопіль Інтеравіа», камери встановили в місцях з підвищеною небезпекою – на в’їздах-виїздах з міста, перехрестях, кільцевих дорогах, а також місцях масового скупчення громадян.
На кожній точці встановлено по 2 камери високої якості з автоматичним розпізнаванням номерних знаків транспортних засобів.
Розраховується, що вони допоможуть правоохоронним органам у фіксації порушень громадського порядку та Правил безпеки дорожнього руху
Загалом у місті уже встановлено майже 450 камер відеоспостереження.
Переглянути онлайн трансляцію з камер можна на сайті http://webcam.te.ua.
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