У Тернополі встановили 15 нових камер на дорогах

У Тернополі встановили 15 нових камер відео нагляду з автоматичним розпізнаванням номерних знаків автомобілів.

Як повідомили УНІАН в у КП «Тернопіль Інтеравіа», камери встановили в місцях з підвищеною небезпекою – на в’їздах-виїздах з міста, перехрестях, кільцевих дорогах, а також місцях масового скупчення громадян.

На кожній точці встановлено по 2 камери високої якості з автоматичним розпізнаванням номерних знаків транспортних засобів.

Розраховується, що вони допоможуть правоохоронним органам у фіксації порушень громадського порядку та Правил безпеки дорожнього руху

Загалом у місті уже встановлено майже 450 камер відеоспостереження.

Переглянути онлайн трансляцію з камер можна на сайті http://webcam.te.ua.