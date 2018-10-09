У Тернопільському нічному клубі жіноча сварка переросла у метання в голову попільнички

Лікарі констатували у однієї з учасниць конфлікту забій рани правої надбрівної дуги та гематому верхньої повіки.

У Тернополі відкрили провадження щодо дівчини, яка в нічному клубі травмувала іншу попільничкою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою про тілесні ушкодження в Тернопільський відділ поліції звернулася 24-літня мешканка обласного центру. Дівчина повідомила про те, що невідома особа кинула в нею попільничкою і розбила брову.

За словами потерпілої, вона разом з друзями 8 жовтня прийшла до нічного клубу. За кілька годин помітила, що один із знайомих заснув. І щоб хлопця не вивели з закладу, тернополянка спробувала його розбудити.

Її дії викликали негативну реакцію у пари, яка сиділи поруч з товаришем. Вони почали кричати та висловлюватися нецензурною лексикою, а в якийсь момент незнайомка схопила зі столу попільничку та жбурнула нею в потерпілу.

Остання звернулася за допомогою у медзаклад, де лікарі констатували забій рани правої надбрівної дуги та гематому верхньої повіки.

Працівники поліції опитують очевидців конфліктної ситуації.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 125 ч. 1 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).