Також свідки стверджують, що їхній сусід кидався з ножем на молоду сім'ю з дитиною та пошкодив автомобілі, що знаходилися на прибудинковій території.

У Тернополі затримали психічнохворого чоловіка, який погрожував підірвати будинок.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора близько 12 год патрульні отримали виклик про те, що в дворі на вул. Протасевича один з мешканців будинку погрожує фізичною розправою людям.

Заявниця також повідомила, що її сусід з психічними розладами кидався з ножем на молоду сім'ю та їх дитину, а також пошкодив автомобілі, що знаходилися на прибудинковій території.

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До приїзду поліцейських та рятувальників, чоловік встиг закритися в квартирі і повідомив, що відкрив газові камфорки, щоб підірвати будинок. Він також повідкривав крани з водою, маючи намір затопити сусідів.

Відтак чоловік з балкону квартири почав викидати донизу різноманітні речі: банки, одяг, речі домашнього вжитку та погрожувати, що зістрибне.

У будинку оперативно перекрили газ. Патрульні вмовляли чоловіка не чинити хибних дій та повернутися до квартири, але він не погоджувався.

Тоді рятувальники ДСНС за допомогою ручного інструмента відчинили вхідні двері помешкання. Інспектори ТОР одразу ж затримали чоловіка та згідно ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію», застосувавши спеціальний засіб кайданки, оскільки особа своїми небезпечними діями могла завдати шкоду собі та оточуючим.

Після цього полісмени передали громадянина співробітникам швидкої медичної допомоги та здійснили супровід до медичного закладу, оскільки чоловік і надалі поводив себе агресивно.