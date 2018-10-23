ТзОВ «Бучачагрохлібпром» закупило 400 нетелів з Угорщини підвищеної продуктивності

Підприємство Героя України Петра Гадза «Бучачагрохлібпром» 400 голів нетелів з Угорщини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, тварини поповнили молочно-тваринницький комплекс, який знаходиться у селі Осівці.

«Нетелі – це тільні телиці від 5 місяців. До нас на підприємство їх завезли з Угорщини. На відміну від звичайних корів, вони дають приблизно на 30 % більше молока. Наша компанія продовжує стрімко розвиватися. До кінця цього року ми плануємо довести виробництво молока екстра класу на новий, якісно-кількісний рівень», – зазначив заступник директора з тваринництва Сергій Іванович.

Загалом на трьох молочно-тваринницьких комплексах ТзВО «Бучачагрохлібпром» утримується близько 3 тис. голів дійного стада та 3,8 тис. голів молодняку.

Компанія заготовляє і кошерне молоко, яке потім експортує у Ізраїль.