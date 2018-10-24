На Тернопільщині затримали психічно хворого, який погрожував вбити матір та дружину
На Тернопільщині затримали психічно хворого, який погрожував вбити матір та дружину.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, житель Малашівців почав погрожувати розправою своїм рідним.
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Він схопив 77-річну матір та приставив до її шиї ніж з сокирою. Завдати шкоди жінці не встиг, вона змогла вирватися і разом з дружиною нападника втекла з дому, після чого викликала поліцію.
На момент прибуття силовиків чоловік забарикадувався в літній кухні і погрожував нанести собі тілесні ушкодження, якщо хтось увійде в приміщення.
Правоохоронцям вдалося його затримати. Встановлено, що він періодично проходить лікування в психоневрологічній лікарні.
Йому інкримінують погрозу вбивством (ст. 129 ККУ).