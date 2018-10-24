Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, житель Малашівців почав сокирою погрожувати розправою своїм рідним.

На Тернопільщині затримали психічно хворого, який погрожував вбити матір та дружину.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, житель Малашівців почав погрожувати розправою своїм рідним.

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Він схопив 77-річну матір та приставив до її шиї ніж з сокирою. Завдати шкоди жінці не встиг, вона змогла вирватися і разом з дружиною нападника втекла з дому, після чого викликала поліцію.

На момент прибуття силовиків чоловік забарикадувався в літній кухні і погрожував нанести собі тілесні ушкодження, якщо хтось увійде в приміщення.

Правоохоронцям вдалося його затримати. Встановлено, що він періодично проходить лікування в психоневрологічній лікарні.

Йому інкримінують погрозу вбивством (ст. 129 ККУ).