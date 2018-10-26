Турецька агенція зі співробітництва проведе на Тернопільщині реконструкцію дитсадка, фельдшерського пункту та ремонт народного дому

ТІКА реалізує в Україні проекти, які стосуються підтримки соціальних установ – лікарень, шкіл, дитячих будинків тощо.

Турецька агенція зі співробітництва та координації (ТІКА) зі співробітництва проведе на Тернопільщині реконструкцію дитсадка, фельдшерського пункту та ремонт народного дому.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив координатор програми Хаджи Байрам Болат під час зустрічі з головою ТОДА Степаном Барною.

Він розповів, що ТІКА реалізує в Україні проекти, які стосуються підтримки соціальних установ – лікарень, шкіл, дитячих будинків тощо. Технічне і фінансове співробітництво регулюється Угодою між Кабміном України і Урядом Турецької Республіки, а також низкою нормативних документів.

За словами Болата, ТІКА розпочинає роботи в селах Гутисько та Мечищів Бережанського району, де віднайдені поховання турецьких воїнів.

«На цьому місці будуть створені меморіали загиблим у Першій світовій війні воїнам. Водночас, на знак подяки місцевим жителям, які доглядали за цими двома могилами та їх зберегли, ми готові реалізувати кілька проектів в цих насалених пунктах», – зазначив Болат.

Власне, у 2019 році у селі Мечищів реконструюють навчально-виховний комплекс «ЗНЗ I-III ступенів – ДНЗ», а в селі Гутисько проведуть поточний ремонт народного дому та реконструкцію фельдшерського пункту.

Утім, це не вся допомога, яку отримає область від Турецької агенції зі співробітництва та координації. В рамках проекту підвищення рівня інституціоналізації в системі державного управління вже придбано сучасне комп’ютерне обладнання для Управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації.

За це, а також за сприяння у реалізації проектів у Бережанському районі, координатору програми подякував Барна. Він також висловив сподівання на подальшу тісну співпрацю за різними напрями від культурних до економічних.

Довідка УНІАН. В Україні ТІКА працює з 1997 року. За цей період вдалося реалізувати проектів на 40 млн дол., з них 50 проектів – у сфері освіти та 30 – в охороні здоров’я.