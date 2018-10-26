Турецька агенція зі співробітництва проведе на Тернопільщині реконструкцію дитсадка, фельдшерського пункту та ремонт народного дому
Турецька агенція зі співробітництва та координації (ТІКА) зі співробітництва проведе на Тернопільщині реконструкцію дитсадка, фельдшерського пункту та ремонт народного дому.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив координатор програми Хаджи Байрам Болат під час зустрічі з головою ТОДА Степаном Барною.
Він розповів, що ТІКА реалізує в Україні проекти, які стосуються підтримки соціальних установ – лікарень, шкіл, дитячих будинків тощо. Технічне і фінансове співробітництво регулюється Угодою між Кабміном України і Урядом Турецької Республіки, а також низкою нормативних документів.
За словами Болата, ТІКА розпочинає роботи в селах Гутисько та Мечищів Бережанського району, де віднайдені поховання турецьких воїнів.
«На цьому місці будуть створені меморіали загиблим у Першій світовій війні воїнам. Водночас, на знак подяки місцевим жителям, які доглядали за цими двома могилами та їх зберегли, ми готові реалізувати кілька проектів в цих насалених пунктах», – зазначив Болат.
Власне, у 2019 році у селі Мечищів реконструюють навчально-виховний комплекс «ЗНЗ I-III ступенів – ДНЗ», а в селі Гутисько проведуть поточний ремонт народного дому та реконструкцію фельдшерського пункту.
Утім, це не вся допомога, яку отримає область від Турецької агенції зі співробітництва та координації. В рамках проекту підвищення рівня інституціоналізації в системі державного управління вже придбано сучасне комп’ютерне обладнання для Управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації.
За це, а також за сприяння у реалізації проектів у Бережанському районі, координатору програми подякував Барна. Він також висловив сподівання на подальшу тісну співпрацю за різними напрями від культурних до економічних.
Довідка УНІАН. В Україні ТІКА працює з 1997 року. За цей період вдалося реалізувати проектів на 40 млн дол., з них 50 проектів – у сфері освіти та 30 – в охороні здоров’я.