З початку року на Тернопільщині розпочали власну справу майже 4 тисячі підприємців

Це, як зазначають в управлінні обслуговування платників податків ГУ ДФС у Тернопільській області, пояснюється тенденцією поступового виходу бізнесу «з тіні».

У січні-вересні 2018 року в ДФС у Тернопільській області зареєстровано 3 тис. 992 нових платників податків.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, з них 794 юридичних осіб та 3 198 фізичних осіб-підприємців.

Кількість новостворених суб’єктів господарювання за цей термін перевищує кількість тих, хто з різних причин вирішив припинити господарську діяльність. Зокрема, реєстрація підприємницької діяльності активізувалася у вересні. Якщо зазвичай цього року в середньому за місяць реєструвалось 300-340 підприємців, то у вересні 2018 року зареєстровано 448 підприємців, що на третину більше за середні показники попередніх місяців. Це, як зазначають в управлінні обслуговування платників податків ГУ ДФС у Тернопільській області, пояснюється тенденцією поступового виходу бізнесу «з тіні».

Загалом станом на 1 жовтня 2018 року на обліку в ДФС області перебувають 57 тис. 734 основних платників податків, з них 22 760 юридичних осіб, 34 974 фізичних осіб-підприємців. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість платників збільшилась на 990 юридичних та фізичних осіб.