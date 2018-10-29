У Тернополі через пожежу в багатоповерхівці евакуйовували чотирьох осіб

Пожежа виникла в одній з квартир на п'ятому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

У Тернополі через пожежу в багатоповерхівці евакуйовували котирьох осіб.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 27 жовтня о 13.53 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Л.Українки, 35 в одній з квартир на п'ятому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку виникла пожежа.

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За даними рятувальників, вогнем знищено телевізор, газовий лічильник та кухонний гарнітур на площі 15 м кв, пошкоджено газову плиту, газову колонку, облицювання стін та стелі.

Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, на місці події залучались співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Під час гасіння врятовано дану квартиру, проведено евакуацію чотирьох мешканців будинку.

Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють.