На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано винуватицю аварії (Фото)
17:35, 01 листопада 2018Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано винуватицю аварії.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в Зборівському районі на трасі Львів-Тернопіль сьогодні 1 листопада близько 11 год не розминулися дві іномарки.
За даними правоохоронців, водій автомобіля Audi-100 рухався в напрямку Львова. В якийсь момент кермувальниця пішла на обгін, перетнувши суцільну смугу.
Жінка виїхала на зустрічну, якою в той момент їхав інший транспортний засіб – SUBARU Forester.
На момент ДТП в обох автомобілях були пасажири. Травми отримала лише водійка Audi. Її без свідомості та з підозрою на перелом кісок тазу госпіталізували до лікарні.
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