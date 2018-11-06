На Тернопільщині судитимуть директора заводу, який наніс збитків підприємству майже на 47 мільйонів гривень

На Тернопільщині передали до суду обвинувачення щодо директора заводу, через неправомірні дії якого підприємству завдано збитків майже на 47 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, керівник одного з підприємств харчової промисловості без одержання попередньої згоди зборів учасників товариства уклав невигідний договір купівлі-продажу майнових прав, передавши у власність одного з ТЗОВ майнові права на 2 приміщення картоплесховищ.

Знаючи, що ціна є заниженою та не відповідає ринковій вартості і вартості затрачених на неї матеріальних ресурсів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, службовець своїми діями спричинив шкоду підприємству. Сума завданих збитків становить майже 47 млн.

Щодо нього було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК України(зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи).