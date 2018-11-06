На Тернопільщині судитимуть директора заводу, який наніс збитків підприємству майже на 47 мільйонів гривень

13:18, 06 листопада 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині передали до суду обвинувачення щодо директора заводу / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, керівник одного з підприємств харчової промисловості без одержання попередньої згоди зборів учасників товариства уклав невигідний договір купівлі-продажу майнових прав, передавши у власність одного з ТЗОВ майнові права на 2 приміщення картоплесховищ.

Знаючи, що ціна є заниженою та не відповідає ринковій вартості і вартості затрачених на неї матеріальних ресурсів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, службовець своїми діями спричинив шкоду підприємству. Сума завданих збитків становить майже 47 млн.

Щодо нього було відкрито кримінальне провадження за  ч. 2 ст. 364-1 КК України(зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи).

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