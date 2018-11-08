У Тернополі за участі посла США в Україні Марі Йованович відкрили фастфуд МакДональдз (фото)

Йованович зазначила, що МакДональдз – одна з передових компаній в Америці і перш, ніж відкрити свій заклад у Тернополі, вивчала стан економіки в місті, бізнес-клімату та споживчого ринку.

У Тернополі за участі посла США в Україні Марі Йованович офіційно відкрили фастфуд МакДональдз.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті також взяли генеральний директор компанії МакДональдз в Україні Гжегож Хмелярський, керівництво міста та області.

Йованович зазначила, що МакДональдз – одна з передових компаній в Америці і перш, ніж відкрити свій заклад у Тернополі, вивчала стан економіки в місті, бізнес-клімату та споживчого ринку.

«Хочу відмітити зусилля місцевої влади, голови обласної державної адміністрації Степана Барни, які докладають зусиль для того, аби продемонструвати успіхи економічного розвитку регіону. Завдяки цьому в місто приходять інвестиції, створюються нові робочі місця, збільшуються надходження до бюджету за рахунок сплати податків і покращується бізнес-клімат. І як посол США в Україні хочу відзначити: коли ми говоримо про американські інвестиції, то це чи не найбільш почесно», – зауважила посол.

Гжегож повідомив, що компанія щороку спрямовуватиме в бюджет міста близько мільйона гривень податків.

«Також це – інвестиція в економіку країни. Цього разу інвестиції у будівництво склали 46,5 млн грн», – повідомив він.

Голова ТОДА Степан Барна подякував присутнім за реалізовану ініціативу й розповів, що МакДональдз – не перше підприємство з американськими інвестиціями в області.

«Маємо також компанію MOST Україна у селі Байківці. За перше півріччя цього року ми вже маємо певні здобутки зовнішньоторговельного обороту із Сполученими Штатами Америки, який складає поки що 6,2 млн доларів. Але очікуємо, що внесок МакДональдз суттєво вплине на цю частку. Водночас додам, що для мене при відкритті даного закладу були цікаві такі складові: скільки людей тут будуть працювати, а ми знаємо, що їх 100, яка заробітна плата (за годину працівники отримують в межах 50 грн) і водночас, які продукти тут використовуються, а це 80% – українські виробники», – зауважив Барна.