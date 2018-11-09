Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 191 КК України.

На Тернопільщині викрили райвідділ освіти, який заплатив 100 тис. грн за неіснуючі парти та стільці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що відділом освіти районної державної адміністрації допущено недостачу матеріальних цінностей, придбаних для закладів освіти в кінці червня цього року, а саме шкільних парт, стільців учнівських та дошки комбінованої магнітної на загальну суму майже 100 тис. грн.

Державі завдано матеріальні збитки на вказану суму.

Матеріальні цінності були придбані відділом освіти у фізичної особи-підприємця та оприбутковані за даними бухгалтерського обліку в червні 2018 за рахунком 1113 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”. Факт їх отримання в накладній підтверджено підписами завідувачів загальноосвітніх навчальних закладів.

Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) стосовно службових осіб відділу освіту однієї із РДА.