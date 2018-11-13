За темпами росту середньої зарплати Тернопільщина посідає лідируючі позиції в Україні – Барна

Він висловив переконання, що Тернопільська область уже не вважається депресивним регіоном.

За темпами росту середньої зарплати Тернопільщина посідає лідируючі позиції в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це зазначив голова ТОДА Степан Барна під час ради регіонального розвитку в Києві.

«Зростає середня заробітна плата. Сьогодні ця сума по області складає понад 7 тис. грн. Так, це небагато. Але згадаймо з чого ми починали. У березні 2015-го, на час мого призначення на посаду голови облдержадміністрації, середня заробітна плата була 2,3 тис. грн. Тому різниця є і це водночас є результатом децентралізації. Вперше за багато років Тернопільщина піднялася по показниках і по динаміці зростання середньої заробітної плати до переліку областей-лідерів», – акцентував Барна.

Він висловив переконання, що Тернопільська область уже не вважається депресивним регіоном. «Навпаки з Тернопільщиною пов’язано дуже багато успішно реалізованих проектів, створення комфортних умов для бізнесу, покращення ділового клімату, створення нових робочих місць та залучення інвестицій і це ще далеко не весь перелік. Утім, на досягнутому не зупиняємося», – сказав керівник області.

За підсумками 2017-го і дев’яти місяців 2018-го бізнес у власний розвиток вклав майже 12 млрд грн.

«Це були інвестиції в реальний сектор економіки, які дозволили створити понад 6 тис. нових робочих місць лише за перше півріччя поточного року. Тому сподіваюся, що в такому напрямі працюватимемо й надалі», – зазначив Барна.