На Тернопільщині в 51-річної жінки вилучили 20 кг марихуани (Фото)
13:22, 14 листопада 2018Тернопіль
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Подрібнену суміш поліцейські вилучили та направили на експертизу.
На Тернопільщині в 51-річної жінки вилучили 20 кг марихуани
На Тернопільщині в 51-річної жінки вилучили 20 кг марихуани.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців надійшла оперативна інформація про те, що жителька одного з сіл району Зборівського району може зберігати наркотичні речовини.
Отримавши ухвалу суду на проведення обшуків, поліцейські виявили в помешканні жінки цілий бідон суміш рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на марихуану. Правоохоронці перевіряють з якою метою жінка її зберігала.
Подрібнену суміш поліцейські вилучили та направили на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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