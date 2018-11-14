На Тернопільщині в 51-річної жінки вилучили 20 кг марихуани (Фото)

Подрібнену суміш поліцейські вилучили та направили на експертизу.

На Тернопільщині в 51-річної жінки вилучили 20 кг марихуани.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців надійшла оперативна інформація про те, що жителька одного з сіл району Зборівського району може зберігати наркотичні речовини.

Отримавши ухвалу суду на проведення обшуків, поліцейські виявили в помешканні жінки цілий бідон суміш рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на марихуану. Правоохоронці перевіряють з якою метою жінка її зберігала.

Подрібнену суміш поліцейські вилучили та направили на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.