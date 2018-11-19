На Тернопільщині до кінця року відновлять дамбу та міст через річку Нічлава за 2 мільйони гривень

Щоб покращити санітарний стан річки цьогоріч розпочато капітальний ремонт-розчистку ложа ставу.

На Тернопільській області у Копичинцях Гусятинського району до кінця року відновлять дамбу та міст через річку Нічлава за 2 мільйони гривень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час огляду стану робіт на об’єкті голова ТОДА Степан Барна зазначив, що проект почали реалізувати минулого року за рахунок державної субвенції та коштів, виділених з місцевого бюджету.

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«Вартість усіх робіт становитиме близько 2 млн грн. Завершити проект плануємо до кінця року», – розповів Барна.

Окрім цього, щоб покращити санітарний стан і підтримати сприятливий гідрологічний режим річки Нічлава, цьогоріч розпочали капітальний ремонт-розчистку ложа ставу. Вартість проекту – більше 1 млн грн за кошти з місцевого бюджету та державної субвенції.