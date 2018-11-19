Також виявлено ознаки пожежі, яка самоліквідувалась (вогнем пошкоджено диван та речі домашнього вжитку).

У Тернополі в квартирі, де трапилась пожежа, виявили тіло місцевого жителя.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 18 листопада о 17.30 на звернення співробітників національної поліції черговим рятувальним відділенням АРЧ АРЗ СП Управління здійснено відкривання дверей у квартирі на вул. Корольова, 5. Підчас огляду квартири виявлено тіло власника помешкання, громадянина 1959 року народження, без ознак життя.

Також виявлено ознаки пожежі, яка самоліквідувалась (вогнем пошкоджено диван та речі домашнього вжитку).

Час виникнення пожежі та її причини встановлюються.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.