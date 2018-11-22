На Тернопільщині ще двоє дітей-сиріт отримали житло від держави (фото)

Хлопці перебували на позачерговому квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

На Тернопільщині ще двоє дітей-сиріт отримали житло від держави.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, двокімнатною квартирою площею 62,4 м кв забезпечили 18-річного Віталія Стельмаха та 17-річного Володимира Романюка, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу в селі Залісці Шумського району.

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Хлопці перебували на позачерговому квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Під час вручення ключів голова ТОДА Степан Барна зазначив, що цьогоріч на вирішення проблематики забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, було додатково виділено 6,26 млн грн. Загалом впродовж двох останніх років на дані цілі було спрямовано майже 10 млн грн.

«Вірю у те, що такі кроки матимуть логічне продовження. На даний час ми забезпечили житлом вже понад 12 дітей вказаної категорії. Наші діти повинні залишатися в Україні й мати змогу реалізувати себе тут. Важливо наголосити, що робота у даному напрямку повинна проводитися не лише у розрізі політики держави, а й спільно з органами місцевого самоврядування, керівництва містечок та сіл нашого краю», — підкресли очільник області.

Романюк подякував за можливість отримати власне житло.

«Тепер я матиму куди повертатися у перервах між навчанням. По закінченню школи планую вчитися у Львові, а потім працювати у машинобудівній галузі», – поділився планами Романюк.

Стельмах планує освоїти фах механіка.

«Завдяки цій підтримці держави я отримав певний старт для подальших звершень. Тепер за жодних обставин не виїжджатиму за кордон і працюватиму на рідній землі», – сказав юнак.

Довідка УНІАН. Віталій Стельмах проживає та виховується в дитячому будинку з 2006 року, в який потрапив з будинку дитини. У 2003 році в хлопця померла мати, у 2009 році — батько.

Володимир Романюк в дитячому будинку сімейного типу виховується з 2007 року, після позбавлення матері батьківських прав. Після смерті матері у 2012 році набув статусу дитини-сироти.

Обоє хлопців навчаються в 11-му класі Залісцівського НВК Шумського району.

Мати-вихователька — Любов Бальчос на даний час виховує дев'ятьох дітей — семеро прийомних та двоє рідних. Раніше у її дитячому будинку сімейного типу проживало 18 діток — семеро рідних та 11 прийомних.