На Тернопільщині за псування доріг великогабаритним транспортом уже стягнуто понад 40 тисяч гривень

12:56, 23 листопада 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині за псування доріг великогабаритним транспортом уже стягнуто 44 тис. грн, пред’явлено позовів ще на 100 тис. грн / фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, зокрема прокуратурою області до Господарського суду Тернопільської області заявлено позов в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті до ПП «Д-Транс» про стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом у розмірі 17,5 тис. грн.

Загалом, упродовж 2018 року органами прокуратури області у вказаній сфері пред’явлено 5 позовів  на загальну суму майже 100 тис. грн. До бюджету наразі стягнуто 44 тис. грн.

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Теги: #Тернопільщина#ваговий контроль за великогабаритним транспортом#великогабаритний транспорт