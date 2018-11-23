На Тернопільщині за псування доріг великогабаритним транспортом уже стягнуто понад 40 тисяч гривень

Крім того пред’явлено позовів ще на 100 тисяч гривень.

На Тернопільщині за псування доріг великогабаритним транспортом уже стягнуто 44 тис грн, пред’явлено позовів ще на 100 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, зокрема прокуратурою області до Господарського суду Тернопільської області заявлено позов в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті до ПП «Д-Транс» про стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом у розмірі 17,5 тис. грн.

Загалом, упродовж 2018 року органами прокуратури області у вказаній сфері пред’явлено 5 позовів на загальну суму майже 100 тис. грн. До бюджету наразі стягнуто 44 тис. грн.