На Тернопільщині після відкриття двох індустріальних парків буде створено до 5 тис. нових робочих місць – Барна

Голова ТОДА додав, що в області спостерігається чітка тенденція збільшення кількості підприємців.

На Тернопільщині після відкриття двох індустріальних парків буде створено до 5 тис. нових робочих місць.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це учора під час засідання Ради регіонального розвитку заявив голова ТОДА Степан Барна.

«Цього роук ми почали реалізовувати два масштабні проекти: будівництво індустріальних парків в Теребовлі площею 16 га та Чорткові. За попередніми розрахунками відкриття цих парків дасть можливість створити 3-5 тис. робочих місць», – сказав керівник області.

Він також додав, що в області спостерігається чітка тенденція збільшення кількості підприємців.

«У 2014 році в нас було зареєстровано З 037 суб’єктів господарювання, в 2015 – 3 тис. 311, далі – 5060, а ще через рік ми вийшли на 5 тис. 200. Це говорить про те, що в Тернопільській області створено комфортні умови для бізнесу. За 10 міс 2018 року створено 7 200 нових робочих місць», – зауважив Барна.

Водночас він додав, що економічні здобутки від теперішніх напрацювань вдасться відчути дещо пізніше

«Економічний цикл складає 5-7 років. Те, що ми почали в 2015-2016-му дасть реальний результат в 2023. Але люди бачать, як за останні роки змінюється область. Якщо наші попередники лише говорили про будівництв басейнів, то ми їх відкриваємо, лише говорили про заходи з енергоефективності – то ми їх реалізовуємо, говорили про розвиток інфраструктури – ми це втілюємо, говорили про футбольні майданчики зі штучним покриттям – а ми їх будуємо, вже відкрили 18 таких полів, а наступного року буде ще 20», – окреслив здобутки голова ТОДА.