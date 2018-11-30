На Тернопільщині у січні-вересні обсяги будівельних робіт зменшилися на 34,7%

Загалом було введено в експлуатацію до 124,3 тис. м кв житла.

На Тернопільщині у січні-вересні році обсяги будівельних робіт порівняно з аналогічним періодом 2017 року зменшилися на 34,7%

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, загалом було введено в експлуатацію до 124,3 тис. м кв житла.

В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 51,8% загального обсягу нового житла, у будинках з двома та більше квартирами – 48,2%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 65,8% загальнообласного обсягу нового житла, в сільській місцевості – 34,2%. Обсяги прийнятого в експлуатацію нового житла в міських поселеннях порівняно з січнем–вереснем 2017р. зменшились на 45,7%, у сільській місцевості збільшились на 7,3%.

Розмір середньої квартири склав 93,4 м кв.

У січні–вересні 2018р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 4,4 тис.м2, що становить 83,7% до обсягів січня–вересня 2017р.