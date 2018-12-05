У Тернополі відзначили військовослужбовців з нагоди дня ЗСУ та волонтерів

У Тернополі відзначили військовослужбовців з нагоди Дня Збройних сил України та волонтерів з нагоди Міжнародного дня волонтера.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відзначення цих свят могло не відбутися, як, наприклад, в інших областях України, де прийняли таке рішення у зв’язку із подіями у Керченській протоці та взяттям у полон шістьох військових. Утім, самі військовослужбовці, які сьогодні перебувають в зоні проведення ООС, попросили, щоб цей день таки відзначити.

«Коли ми приїхали до військових на фронт, їм було приємно бачити музикантів з українською піснею, подобалися солодощі, котрі передали наші волонтери. Це якраз той приклад, коли завдяки таким ініціативам живе Україна. Ще 27 років тому ніхто не міг уявити, що, вирвавшись з тенет радянської імперії, ми станемо об’єктом агресії з боку сучасного імперіалізму на чолі з Путіним. Протистоїть йому вже п’ятий рік поспіль відроджена українська армія», – наголосив під час урочистостей голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що у 2014-му році українці не тільки стали нацією гідності, а й усвідомили, що гарантом державності може бути тільки українська армія.

«Мені пригадується вересень 2014-го. Це час, коли Президент України підписав наказ про створення 44-ої окремої артилерійської бригади із постійним місцем дислокації у Тернополі. І це була особиста команда Президента. Сьогодні саме 44-та бригада виконує бойові завдання по всьому периметру розмежування. І я дякую кожному із захисників за те, що не дозволяєте ворогу просунутися ані на сантиметр. Дякую, що захищаєте наші кордони. Дякую усім волонтерам, які протягом цих років залишаються з нашою армією та військом. А також родинам військовослужбовців – за віру та підтримку», – звернувся до усіх присутніх в залі обласної філармонії, де відбувалися заходи, Барна.

Також на Микулинецькому кладовищі рідні загиблих героїв, представники влади, громадськості, духовенства та військовослужбовці вшанували пам’ять воїнів, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України на сході держави.

Після поминальної панахиди усі присутні запалили лампадки та поклали квіти до могил воїнів.