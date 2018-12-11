На Тернопільщині невідомі побили місцевого, забравши в нього сейф та позашляховик

Менш як за дві години оперативники знайшли викрадену іномарку за 2 км від місця події.

На Тернопільщині четверо невідомих в масках побили і пограбували місцевого жителя, забравши в нього сейф та його позашляховик.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні 11 грудня близько 4.20 у Скалаті Підволочиського району.

Чоловіки проникли в помешкання і, погрожуючи предметами, схожими на пістолет та ніж, побили скалатчанина, викрали його металевий сейф та автомобіль Hyundai Santa Fe.

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Керівник обласного управління поліції Олександр Богомол після звернення потерпілого оголосив план "Сирена". Менш як за дві години оперативники знайшли викрадену іномарку за 2 км від місця події, в полі. На даний час правоохоронці встановлюють особи нападників та з'ясовують обставини розбою.

Дана подія внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 та 289 КК України (розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом).

Про суму матеріальних збитків правоохоронці не інформують.