В Тернопільській області у листопаді найбільше подешевшали фрукти та цукор, подорожчали – овочі та молоко

В Тернопільській області у листопаді найбільше подорожчали овочі та молоко, подешевшали – фрукти та цукор.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у листопаді в порівнянні з жовтнем 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Подешевшали фрукти на 7,9% та цукор – на 5,2%, яйця – на 1,2%.

Натомість овочі подорожчали на 7,7%, молоко – на 6,3%, творог – на 3%, масло – на 2%, хліб – на 1,7%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 0,6% у т.ч. алкогольні напої – на 0,8%, тютюнові вироби – на 0,4%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 10,7% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін (тарифів) на гарячу воду, опалення на 28,7%, природний газ – на 22,9%, каналізацію – на 6,1%, водопостачання – на 4,2%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 0,4%, у т.ч. вартість фармацевтичної продукції зросла на 0,5%, амбулаторних послуг – на 0,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,2% в основному спричинено подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 4,3%. Разом з тим на 1,5% подешевшали паливо та мастила.

У сфері зв'язку ціни зросли на 0,9%, що пов'язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 7,2%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 0,7%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін в області зріс на 8,8%.