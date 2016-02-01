У Тернополі відсьогодні тарифи за водопостачання та стоки зросли на 9% до 8,98 грн за м куб

Як повідомили УНІАН у КП «Тернопільводоканал», плата за водовідведення та стоки з 1 лютого складатиме 8,98 грн за 1 м куб. замість 8,256 грн, як було до цього.

При цьому на підприємстві зазначили, що місячну плату за абонентське обслуговування, яка складала 1,59 грн, уже включено в тариф. Як і плату за повірку лічильників.

Водночас місячна плата за аварійне обслуговування споживачів багатоквартирних будинків, яка нараховується незалежно, проводилися в будинку ремонтні роботи чи ні, залишається і складає 1,8 грн, як було й до цього.

У КП «Тернопільводоканал» зазначили, що тарифи піднято на підставіпостанови від 26.11.2015р. №2868 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, востаннє тарифи на водопостачання і стоки у Тернополі змінювали 1 травня 2015 року, коли вони зросли з 6,88 грн за м куб. до 8,256 грн.