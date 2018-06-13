Очікування року: повернення в місцеві бюджети спиртових податків

Особливо – успішного колись Зарубинського спиртзаводу, який запрацював минулого року. А на початку 2016 року почав виробляти продукцію і Ковалівський спиртзавод, після чотирьох років простою.

Спиртова галузь раніше забезпечувала левову частку податкових надходжень в місцевий бюджет (понад 50%) і складала 15% виробленої в області промислової продукції.

Однак після реорганізації у 2010 році місцевих спиртзаводів у місця провадження діяльності державного підприємства “Укрспирт”, податки головно осідали у Києві.

Більше того, колись успішні заводи області почали закривати. У 2015 році з 11 спиртзаводів Тернопільщини з періодичними зупинками працювали лише 6.

Це зумовило проблеми і для фермерів, які втратили можливість щорічної реалізації для переробки орієнтовно 100 тис. т зерна.

Відтак на початку 2016 року депутати Тернопільської облради скерували до Кабміну прохання провести децентралізацію управління заводами з поверненням їм статусу самостійних юридичних осіб та забезпечити можливість сплати суб’єктами господарювання податків за фактичним місцем ведення господарської діяльності.

Також депутати попросили передбачити надання сільськогосподарським підприємствам області права придбання місцевих спиртових заводів у першочерговому порядку.

Керівництво області розраховує, що у столиці до даного прохання прислухаються.

«У разі потреби ми готові вести мову про укрупнення підприємств, тобто, скажімо, об’єднати з успішним Марилівським спиртзаводом недіючий Борщівський та Бучацький, які стануть цехами. Також ми підтримуємо ідею приватизації, але не зараз. Спочатку заводи потрібно вивести на максимальні потужності, а вже тоді виставляти на приватизацію, щоб продавати їх за реальною ціною», – каже голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Відновлення діяльності заводів дало можливість забезпечити роботою і жителів прилеглих сіл.

«На заводах працюють не просто 100 чи 120 чоловік. Для багатьох сімей це основний дохід», – зауважує Барна.

На Зарубинському спиртзаводі створено 116 робочих місць.

Відновити його діяльність допомогла компанія ТОВ «Українські енергетичні системи», яка у модернізацію підприємства вклала 60 млн грн.

В умовах перевиробництва етилового спирту в Україні, інвестори прийняли рішення здійснити перепрофілювання існуючих потужностей на виробництво біоетанолу .

Після проведення реконструкції потужність з виробництва біотенаолу збільшено у 2 рази – з 3 тис. дал на до 6 тис. дал на добу (до 1,3 млн. дал в рік).

За минулий рік було реалізовано продукції на суму понад 50 млн грн.

«Продукція підприємства користується попитом, використовується для виробництва сумішевих видів моторного палива, забезпечує зменшення залежності держави від імпортних енергоресурсів, покращує екологічну ситуацію в державі», – відзначають в управлінні економіки.

Ковалівський спиртзавод вдалося запустити завдяки тому, що керівництво підприємства зуміло домовитися про експорт продукції в Угорщину.

Зараз ведуться переговори з клієнтами з Туреччини, Грузії та інших країн.

Ковалівський спиртзавод – один з небагатьох українських виробників, потужності якого дозволяють виготовляти кілька видів продукції. Крім високоякісного етилового спирту класів «Люкс», «Екстра» та «Вищої очистки», завод виробляє вуглекислоту, солод, має цехи з виготовлення та розливу лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв.

Потужність підприємства довзоляють виробляти за добу 2,2 тис дал/добу етилового спирту, 6 тис дал лікеро-горілчаних напоїв, 5 т вуглекислоти, 3 т ячмінного солоду.

Загалом на підприємстві працює майже 100 осіб.

Керівництво області на спиртову галузь покладає чималі надії як на один з перспективних чинників виводу економіки області на якісно новий рівень. При цьому ключовим питанням в даному процесі залишається повернення спиртзаводам статусу юридичних осіб, оскільки перетворення їх на цехи ДП «Укрспирт» мало для Тернопільщини плачевні наслідки.