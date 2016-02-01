На Тернопільщині епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 3,1 рази

14:35, 01 лютого 2016
Тернопіль
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За даними Безрукого, епідситуація із захворюваності на грип та ГРВІ в області залишається неблагополучною.

На Тернопільщині - епідемія грипу / Фото УНІАН

На Тернопільщині епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 3,1 рази.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такі дані сьогодні озвучив в.о. начальника Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області Євген Безрукий під час відеонаради з головами районних державних адміністрації, яку провів голова облдержадміністрації Степан Барна.

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За даними Безрукого, епідситуація із захворюваності на грип та ГРВІ в області залишається неблагополучною.

«Показник захворюваності перевищив епідпоріг на всій території Тернопільської області. З початку цього року 11 875 чоловік захворіло на грип. 2 332 осіб захворіли за останній тиждень. З них 749 чоловік госпіталізовано, 327 з них – діти», – сказав в.о. начальника ГУ Держсанепідслужби.

При цьому додав, що припинення навчання у школах дало позитивний результат, захворюваність серед дітей не зростає.

«Держсанепідслужба рекомендує органам місцевого самоврядування хоча б до середини тижня не відновлювати навчальний процес у закладах освіти», - наголосив Безрукий.

За даними обласної Держсанепідслужби, станом на 1 лютого на Тернопільщині зареєстровано 31 випадок пандемічного грипу H1N1, один із хворих з таким діагнозом помер.

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Як повідомляв УНІАН, через різкий ріст захворюваності на грип та ГРВІ з 18 січня навчання в загальноосвітніх та початкових школах, гуртках, ліцеях та позашкільних установах Тернополя та області було припинене.

29 січня карантин продовжили на невизначений термін.

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