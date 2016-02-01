На Тернопільщині субсидію призначено для 195 тисяч сімей – 98% від тих, хто звернувся

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це складає 97,95% від кількості отриманих звернень.

Станом на 29 січня відмовлено у призначенні субсидій відповідно до діючого Положення 1 170 сім'ям.

«29 660 сім'ям субсидії призначено в автоматизованому режимі, за новими зверненнями – 165 433. Найбільше звернень зафіксовано у Тернополі (29038), Борщівському (11824), Кременецькому (11133), Гусятинському (10656), Тернопільському (10604) районах. Найменше – у Підгаєцькому (2707) , Монастриському (4443) та Шумському районах (4842)», – повідомив сьогодні під час наради в ОДА директор департаменту соціального захисту облдержадміністрації Вадим Боярський.

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За даними ОДА, станом на 1 січня 2016, субсидії на житлово-комунальні послуги отримували 175 950 сімей.

За 2015 рік здійснено нарахувань на 1,082 мільярди гривень, в тому числі за грудень 2015 року – на 414,9 мільйони.

Субсидії на тверде паливо та скраплений газ (готівкою) призначено 12 912 сім'ям. За січень-грудень 2015 року для них здійснено нарахувань на 19,8 мільйона гривень, в тому числі за грудень 2015 року – 5,4 мільйона.