Виховання дітей методом приниження в тернопільському училищі поліція кваліфікувала як катування

На відео видно, як двоє хлопців стоять на колінах на асфальті під час лінійки на очах у свої ровесників.

У такий спосіб директор ВПУ вирішив покарати учнів за паління.

Юнаків змусили стати на коліна та вибачитися перед усіма за вчинене.

Директор училища Андрій Каплун з даного інциденту проблеми не робить. В інтерв’ю журналістам заявляє, що опрацював чимало педагогічних праць і на їх основі розробив свої «каплунівські» методи.

«Учні можуть і в групі стати на коліна, не тільки на лінійці… Ми їх так виховуємо», – каже директор.

Додає, що про заборону паління знають всі учні училища. Численні заборони і правила, які запроваджено у ВПУ, висять на спеціальному стенді у холі.

У них зокрема вказано, що учням заборонено палити, вживати алкоголь та «енергетичні» напої, вдаватися до ненормативної лексики, провокувати оточуючих на агресивну поведінку, принижувати гідність інших учнів.

При цьому правила, схоже, стосуються лише учнів. Але не викладацький корпус.

Учні нарікають, що при бажанні викладачі училища дозволяють провести обшук в їхніх сумках, змушують купувати за власний кошт хімзасоби чи інші речі для потреб ВПУ у разі якоїсь провини.

Дітям заборонено мати мобільний телефон в приміщенні училища. Учнів попередили, що якщо телефон виявлять, то його конфісковують і повернуть аж після завершення навчання або батькам.

З приводу оприлюдненого відео правоохоронці одразу розпочали перевірку. В її ході виявили, що приниження дітей – не єдине проблема в училищі.

Учні озвучили факти незаконних обшуків викладачами, поборів, позбавляння стипендій не через оцінки, а поведінку.

Про те, що сталося з двома хлопцями на лінійці, поліцейські уже повідомили батькам.

«З цими дітьми будуть працювати дитячі психологи», – каже керівник сектору комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області Сергій Крета.

Він додав, що під час опитування правоохоронцями викладачів, виявилося, що чимало з них схвалюють методи директора, мовляв, іншими чином виховати сучасну молодь не можливо.

Водночас у департаменті освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації підходи керівника училища засудили, назвавши їх антипедагогічними.

«Інцидент в училищі спричинив широкий громадський осуд. При департаменті створено комісію, яка вивчає усі деталі цього неприємного інциденту. Про висновки комісії й ужиті заходи буде проінформовано Міністерство освіти і науки України, установи і заклади освіти області, освітянську спільноту та громадськість краю», – пообіцяла директор департаменту Ольга Хома.

За її словами, за результатами роботи комісії вже у Міністерстві освіти прийматимуть рішення: обійдеться директор доганою чи його таки звільнять.

Сьогодні поліція дала правову оцінку методам виховання дітей в училищі. Слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.