У Тернополі жителі села Ланівці пікетують облраду з вимогою закрити нелегальну свиноферму

Як передає кореспондент УНІАН, в руках вони тримають плакати з написами: “Геть свинячу пошесть з Ланівеччини під Конче Заспу”, “Рятуймо Ланівці від орди свинячої”, “Свиняче нашестя — геноцид”.

Ініціативну групу пікетувальників пустили на сесію облради, де депутат міської ради Ланівців Олег Довгалюк з трибуни закликав депутатів облради та присутнє керівництво області закрити свиноферму ПАТ “Агро-Ланівці”.

“Від нестерпного смороду 8-тисячне місто та прилеглі села задихаються. До 7 грудня власник свиноферми зобов'язувався закрити її через відсутність дозвільних документів та перепрофілювати у зерносховище. Однак обіцянки не виконав”, - сказав Довгалюк.

Він зазначив, що у зв'язку з цим жителі Ланівців з 7 грудня заблокували дорогу на підприємство, щоб унеможливити довезення кормів. Акція блокування триває до цих пір.

“12 січня біля підприємства у полі виявили сотні трупів свиней під відкритим небом. Було відкрито кримінальне провадження. Звідти вивезли тільки 3 КамАЗи дохлих туш, решту прикопали. Від чого подохли свині не відомо. Це біологічна бомба. Трупна отрута може потрапити в підземні води і потрапити в криниці, з яких черпають воду жителі Ланівців і прилеглих сіл”, - сказав Довгалюк.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна запевнив жителів Ланівців, що першим питанням наступної сесії облради буде звіт робочої групи, яка вивчала роботу ПАТ “Агро-Ланівці”.

“Я на стороні людей та дотримання законності. Ми ставитимемо питання про притягнення порушників до відповідальності, але з точки зору закону, а не з точки зору емоцій і політики”, - сказав Барна.

Як повідомляв УНІАН, жителі Ланівців уже майже рік вимагають закрити свиноферму, яка межує з містом, через нестерпний сморід.

Навесні місцева влада пообіцяла їм вирішити проблему до кінця 2015 року, однак комплекс так і не закрили.

У грудні 2015 року жителі райцентру розпочали цілодобове блокування свиноферми, не пускаючи автомобілі з кормами.

Щодо конфлікту в Ланівцях розслідується 2 кримінальні провадження: за ст. 241 ККУ (забруднення атмосферного повітря) та щодо людей, які блокують довезення кормів на свиноферму за ст. 206 ККУ (протидія законній господарській діяльності).

13 січня жителі райцентру на 7 годин перекривали дорогу Тернопіль-Київ, вимагаючи вирішити цю проблему.

У січні поліція виявила незаконне масове захоронення свійських тварин неподалік від підприємства «Агропродсервіс». Як стверджують в «Агропродсервісі», захоронення було тимчасове. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 ККУ (захоронення або псування земель).

Правоохоронці також з’ясували, що в 2015 році агрокомплекс утилізовував тварин в селі Озерна Тернопільського району. Проте термін договору закінчився.