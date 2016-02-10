У Тернополі з переломом госпіталізовано 77-річну жінку, яка з вини водія випала з маршрутки
У Тернополі з переломом госпіталізовано 77-річну жінку, яка випала з маршрутки. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився учора.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився учора.
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Встановлено, що потерпіла виходила з маршрутки №16 на вул. Винниченка.
Коли вона стала на останню сходинку, транспорт рушив і жінка випала, оскільки двері шофер не зачинив.
З закритим переломом лівої ступні та пошкодженням зв’язок жінку госпіталізували.
Встановлено, що жінка – інвалід другої групи, ходить повільно.
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Коли пенсіонерка випала, водій автобусу не зупинився, а пригальмував уже на вимогу пасажирів, від’їхавши 10 м. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини травмування жінки.