У Тернополі з переломом госпіталізовано 77-річну жінку, яка з вини водія випала з маршрутки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився учора.

Читайте такожУ Тернополі жителі села Ланівці пікетують облраду з вимогою закрити нелегальну свиноферму

Встановлено, що потерпіла виходила з маршрутки №16 на вул. Винниченка.

Коли вона стала на останню сходинку, транспорт рушив і жінка випала, оскільки двері шофер не зачинив.

З закритим переломом лівої ступні та пошкодженням зв’язок жінку госпіталізували.

Встановлено, що жінка – інвалід другої групи, ходить повільно.

Читайте такожУ Тернополі поліцейські затримали злодія, який повторно вкрав скриньки з пожертвами для бійців АТО

Коли пенсіонерка випала, водій автобусу не зупинився, а пригальмував уже на вимогу пасажирів, від’їхавши 10 м. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини травмування жінки.