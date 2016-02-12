На Тернопільщині з невідомої причини дорогою до лікарні у "швидкій" померла дитина

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора близько 18 год у Борщівському районі.

Правоохоронці з’ясували, що хлопчик проживав разом з опікуном – своїм дядьком. Матір школяра перебуває на заробітках за кордоном.

Зі слів опікуна, дитина раптово почала скаржитися на те, що важко дихати. Чоловік викликав медиків, проте довести до лікарні хлопчика не вдалося. Він помер у кареті швидкої допомоги.

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Що стало причиною раптової смерті неповнолітнього встановить судмедекспертиза.

Поліцейські також з’ясовуватимуть обставини смерті хлопчика. При попередньому огляді тіла слідів насилля не виявлено.

Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).