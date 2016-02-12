Голова Тернопільської ОДА ініціює збільшення кількості співробітників РДА області на 34 особи

Про це він сьогодні повідомив під час брифінгу першого заступника Глави Адміністрації Президента України Віталія Ковальчука за результатами засідання Ради регіонального розвитку.

Потребу збільшення кількості працівників РДА він мотивував необхідністю збільшити чисельність працівників районних Центрів надання адміністративних послуг, по 2 додаткових працівники на кожен район.

Існуюча кількість працівників у ЦНПАХ із збільшенням функцій центрів уже не справляється з навантаженням, що призводить до виникнення черг, пояснив Барна.

Відтак голова ТОДА звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року №91 стосовно збільшення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій для забезпечення повноцінного виконання переданих повноважень з реєстрації бізнесу та нерухомості.

«Слід врахувати й те, що є ціла низка проблем, які стосуються врегулювання взаємовідносин між територіальними органами державної влади та органами державної влади, зокрема у системі роботи Центрів надання адміністративних послуг. Для прикладу, ми отримали протокольне доручення від Президента України щодо негайного вирішення питання передачі Державною міграційною службою обладнання для видачі закордонного паспорта і паспорта громадянина України з електронним носієм для забезпечення надання даної послуги через ЦНАП. Державна міграційна служба пропонує органам державної влади, районним держадміністраціям вирішити це питання шляхом купівлі цього ж самого обладнання, що було придбане за державний кошт. Переконаний, що ця проблема невдовзі буде вирішена», – сказав під час брифінгу Барна.

Він зауважив, що у ЦНАПах Тернопільщини громадяни можуть отримати 122 послуги, вісім з яких — унікальні, тобто їх надають лише у Тернопільській області.

Загалом в області сформовано 19 ЦНАПів, вони функціонують у 17-ти районних центрах та у Тернополі.

«У державному бюджеті, у фонді регіонального розвитку передбачено майже 1,17 млрд грн. так званих «підйомних» коштів для громад. Розраховуємо, що частину цих коштів спрямують на формування ЦНАПів саме у територіальних громадах України», – додав Барна.