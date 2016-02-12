На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса госпіталізовано двох осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора поблизу Ланівців.

Слідчо-оперативна група на місці аварії встановила, що водій автомобіля “КамАЗ”, рухаючись другорядною дорогою, порушив правила дорожнього руху, не пропустив транспорт та виїхав на трасу Тернопіль-Ланівці. При цьому зіткнувся з пасажирським автомобілем “Мерседес-Спрінтер”, який перекинувся.

З місця події автомобіль швидкої допомоги в лановецьку лікарню доправив двох пасажирок автобусу, мешканок Хмельницької області – студенток Тернопільського медуніверситету та технічного училища.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, транспорт поміщений на арештмайданчик.