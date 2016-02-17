На Тернопільщині у водія викрали автомобіль, доки він давав пояснення щодо вчиненого ДТП

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у ніч з 15 на 16 лютого 22-річний житель Кременця здійснив наїзд на двох пішоходів.

Потерпілі студентки з травмами різної тяжкості потрапили до лікарні.

Допоки водій давав пояснення поліцейським щодо обставин вчинення дорожньої пригоди, невідомий сів у його «Жигулі» та втік.

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Викрадача транспортного засобу співробітники Кременецького відділу поліції невдовзі виявили на автозаправній станції. З’ясувалося, що 20-річний юнак, який викрав автомобіль, був у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів покататися.

Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом.