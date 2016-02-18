На Тернопільщині за спробу вбивства сина затримали 53-річного чоловіка

На Тернопільщині затримали 53-річного чоловіка за спробу вбивства сина.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про важкопораненого ножем 29-річного чоловіка правоохоронцям повідомили лікарі районної Борщівської лікарні.

Поліцейські встановили, що син, який приїхав додому до батьків, застав батька поблизу магазину за розпиттям спиртного.

Він почав йому привселюдно докоряти та дав кілька стусанів.

Близько 2 год ночі ображений батько, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вирішив поквитатися з сином. Він взяв ніж і наніс ним удар сплячому чоловікові.

За даними правоохоронців, якби потерпілого вчасно не доставили в лікарню, то поранення могло виявитися смертельним.

Медики діагностували у доставленого чоловіка проникаюче ножове поранення черевної порожнини з пошкодженням печінки.

Щодо чоловіка порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).