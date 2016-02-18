У Тернополі жінка випала з маршрутки
У Тернополі, випавши з маршрутки, травмувалася 44-річна жінка.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 16 лютого на зупинці на вул. Л. Українки.
За словами потерпілої, коли вона виходила з маршрутки, водій раптом закрив двері, які штовхнули жінку, що і призвело до падіння.
Тернополянка відзначила, що водій одразу вийшов і вибачився за скоєне.
Жінка спочатку не зверталася ні в лікарню, ні в поліцію.
Однак, відчувши біль у нозі, наступного дня таки звернулася за медичною допомогою.
Медики констатували у неї травму колінного суглобу та забої.
Подія внесена до ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого у Тернополі з переломом було госпіталізовано 77-річну жінку, яка з вини водія випала з маршрутки.