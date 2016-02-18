У Тернополі жінка випала з маршрутки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 16 лютого на зупинці на вул. Л. Українки.

За словами потерпілої, коли вона виходила з маршрутки, водій раптом закрив двері, які штовхнули жінку, що і призвело до падіння.

Тернополянка відзначила, що водій одразу вийшов і вибачився за скоєне.

Жінка спочатку не зверталася ні в лікарню, ні в поліцію.

Однак, відчувши біль у нозі, наступного дня таки звернулася за медичною допомогою.

Медики констатували у неї травму колінного суглобу та забої.

Подія внесена до ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого у Тернополі з переломом було госпіталізовано 77-річну жінку, яка з вини водія випала з маршрутки.