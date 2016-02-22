Двох вербувальників у "ДНР" з Тернополя засудили до 14 і 15 років в'язниці

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, відповідне рішення виніс місцевий суд.

«У суді доведено, що тернополяни, перебуваючи у Російській Федерації, познайомились із керівниками терористичної організації «ДНР» та на виконання їхніх завдань вербували найманців для вчинення терористичних актів на території України на боці терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж травня-липня 2014 року обвинувачені здійснювали вербування громадян України, яким обіцяли платити 1 тисячі доларів за терористичну діяльність, страховку в сумі 20 тисяч доларів у випадку смерті та гарантували додаткову грошову винагороду за вбивство військовослужбовців та знищення військової техніки Збройних сил України.

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В ГПУ наголосили, що обвинувачені також інструктували, організовували матеріальне забезпечення найманців, направляли їх через територію Білорусі у спеціальний табір в російському Ростові-на-Дону для бойової підготовки та участі у терористичній діяльності в Україні, організували і проводили збір грошових коштів, військового спорядження, засобів зв’язку, медикаментів, продуктів харчування та забезпечували їх доставку учасникам терористичних організацій «ЛНР/ДНР».

Крім того, додали у відомстві, вони розпалювали сепаратистські настрої серед населення різних регіонів України через соціальні мережі, а також організовували мітинги проти дій органів державної влади у різних містах України.

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«Вироком суду обвинувачених визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з сепаратизмом та тероризмом за ч. 1 ст. 258-3 , ч. 2 ст. 258-4 , ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України та засуджено одного з них до 14 років, а іншого – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожного», - зазначено у повідомленні.