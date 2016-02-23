Тернополянина засудили до 5 років в'язниці за відправку в Європу 30 грам марихуани

Тернополянина засудили до 5 років позбавлення волі за відправку в Європу 30 г марихуани. Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, відповідний вирок виніс Тернопільський міськрайонний суд за матеріалами Служби безпеки.

Попередньо було встановлено,що житель обласного центру надіслав приватним перевізником до Європи понад 30 г канабісу, заховавши його в пакунку з продуктами.

Правоохоронці вилучили наркотик на митному пункті пропуску, після чого затримали у Тернополі відправника. Вартість наркотика за цінами «чорного ринку» становила 12 тис. грн.

Суд визнав наркоділка винним за ст. 15, ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України.

Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном два з половиною роки.