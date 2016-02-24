На Тернопільщині за отримання хабара затримали інспектора поліції.

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, хабар старший лейтенант поліції взяв за непритягнення до адміністративної відповідальності працівника кур’єрської служби.

Попередньо він склав адмінпротокол щодо торгового посередника за порушення правил дорожнього руху.

Поліцейський пообіцяв останньому не притягувати його до відповідальності, але свою "послугу" оцінив в 1 тисячу гривень.

За грошима він приїхав на територію кур’єрського підприємства на службовому автомобілі. У салоні авто й відбувалася передача коштів.

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Проте у процес втрутилися співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції та Служби безпеки України.

Старшого лейтенанта затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара).

За даними сектору комунікацій, недобросовісне ставлення до своїх службових обов’язків поліцейський демонстрував уже тривалий час, і питання звільнення його з поліції було актуальним, тож своїм протиправним вчинком він лише пришвидшив процес.

За останній тиждень з лав тернопільської поліції звільнили за недобросовісне виконання службових обов’язків ще чотирьох співробітників управління превентивної діяльності.